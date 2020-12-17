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Denizli'de hareketli gece! Vatandaşlar camlara fırladı

Denizli'de hareketli gece! Vatandaşlar camlara fırladı
17.12.2020 08:19
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Denizli'de gece saatlerinde magandalar şehrin en işlek caddelerinden birinde hava ateş ederek kayıplara karıştı. Magandaların ateşi bir apartmanın iki dairesine isabet ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Denizli'de magandalar gece yarısı kentin en işlek caddelerinden birinde araç içerisinde havaya ateş ederek kayıplara karıştı. Havaya ateş edilen 10 mermiden 2'si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.



Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobilin içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, tarafından havaya ateş edildi. Sesleri duyarak meraklanan vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi.

Kardeş Apartmanın 6. katında yaşayan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika sonra su içmek için mutfağa gittiği sırada yerde cam kırıklarını fark etti. Perdeyi aralayan aile üyesi, camdaki merminin isabet ettiğini fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yerde sırayla duran kovanları fark ederek yolu trafiğe bir süreliğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri cadde üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bu sırada aynı apartmanın 5. katında yaşayan bir başka vatandaş, merak üzerine pencereden bakmak istediğinde camdaki mermi isabetinin olduğunu fark etti.

Çevre güvenlik kameraları ve mobeselerde ki görüntüleri izleyen ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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