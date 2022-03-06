Haberler Yaşam Videoları Denizli'de gençlerin kavgası kanlı bitti

Denizli'de gençlerin kavgası kanlı bitti

Denizli'de gençlerin kavgası kanlı bitti
06.03.2022 10:58

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:54
Meyve-sebze kasası taşıyan...
Yaşam 02:56
Evlenme vaadiyle 25 bin TL...
Yaşam 01:02
Kızılay ekibini iş...
Yaşam 00:50
Köpekten kaçan kıza kamyon...
Yaşam 00:23
Momo Bebeköy'de tepki çeken...
Yaşam 03:23
Sarıyer'de feci ölüm! 10....
Yaşam 01:35
Tüyler ürperten olay! Aile...
Yaşam 02:00
Sivil polislere ateş açan...
Yaşam 01:47
Karısının kendisini terk...
Yaşam 02:11
ANADOLU Gemisi ilk teknik...
Yaşam 02:40
Karadeniz bu ilçeyi parça...
Yaşam 03:03
Antalya'da hortum her şeyi...

Denizli’de daha önce aralarında tartışma olan gençlerin parkta bulunan kamelyada çıkan kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; daha önce aralarında tartışma olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yunus K. ve İsmail Ç., parka gelerek kamelyada konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Yunus K. yanında bulundurduğu bıçakla İsmail Ç.’yi bacağından bıçakladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yunus K. ise hızlıca kaçmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından, kaçan Yunus K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA