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Denizli'de buz pistine dönen yolda zincirleme kaza

02.01.2020 15:34

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerin içinde bulunduğu 8 araç kayarak kaza yaptı. Bazı araçlar kayıp duvara çarparken, diğerleri duramayıp önlerindeki araçlarla çarpıştı.


Denizli-Çameli karayolu Aliveren Mahallesi yakınlarında bu sabah, 8 araç peşi sıra kaza yaptı. Kar yağışı nedeniyle karayolunda oluşan buzlanmadan dolayı otomobil, minibüs ve kamyonetlerin aralarında bulunduğu 8 araç kayarak duvara ve birbirlerine çarptı. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazaya müdahale ederek araçları karayolundan kaldırdı. Daha sonra yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
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