Denizli'de buz pistine dönen yolda zincirleme kaza 02.01.2020 15:34

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerin içinde bulunduğu 8 araç kayarak kaza yaptı. Bazı araçlar kayıp duvara çarparken, diğerleri duramayıp önlerindeki araçlarla çarpıştı.