Denizli’de abdest almaya giden yaşlı adam lavaboda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 17:16

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş hanında meydana gelen olay, çevrede büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, iş hanında esnaflık yapan yakınlarını ziyaret eden 86 yaşındaki Ziya Ertuna, abdest almak için lavaboya gitti.

Uzun süre geri dönmeyen Ertuna'yı merak eden yakınları, kontrole gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri, Ziya Ertuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ertuna'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi