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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 15:51

Denizli’de 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı

Denizli’nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki bir kuyuya yavru tilki düştü. Kuyuda tilkinin olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Tilkinin bulunduğu noktayı tespit eden itfaiye erleri merdiven yardımıyla kuyuya indi. Kuyuda mahsur kalan yavru tilkiyi kucağına alan itfaiye eri tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Düştüğü kuyudan çıkarılan yavru tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü tarafından sağlık kontrolleri yapılan tilki itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğal yaşama salındı.

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