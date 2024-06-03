Denizli’de yaşadıkları apartmanda kötü koku duyan bina sakinleri, 3 gündür gözükmeyen komşularını kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak buldu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan bina sakinleri birkaç gündür duydukları kötü kokunun artmasıyla şüphelendi. Kokunun geldiği noktaya bakan vatandaşlar, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.