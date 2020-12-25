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Denizli Tavas'ta koronavirüs yalanıyla komşusunun evindeki kasayı çalan şüpheli minareden yapılan anonsla yakalandı

Denizli Tavas'ta koronavirüs yalanıyla komşusunun evindeki kasayı çalan şüpheli minareden yapılan anonsla yakalandı
25.12.2020 12:50
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Denizli’de, yaşlı komşusunun evinde kasa olduğunu öğrenince akıl almaz bir tuzak kuran şüpheli, yeni aldığı hattan kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtarak komşusu ve eşini acil korona testi için hastaneye çağırdı. Boş kalan evden çelik kasa ve 150 bin TL parayı çalan şüpheli ve 3 ortağı, JASAT’ın ‘Avcı’ operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı. Köyde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle JASAT ekipleri cami minaresinden şüpheli durumların bildirilmesi için anons yaptı. Ekiplerin yanına gelen bir kişi siyah renkli bir minibüs gördüğünü söyleyince hırsızlık olayı çözülmüş oldu.


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