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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 08:59

Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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