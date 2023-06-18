Haberler Yaşam Videoları Denize giren voleybolcuların çantasını çalan hırsızlar kamerada

Denize giren voleybolcuların çantasını çalan hırsızlar kamerada

Denize giren voleybolcuların çantasını çalan hırsızlar kamerada
18.06.2023 21:28

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:42
Bir evde yabancı uyruklu 3...
Yaşam 00:32
Süratle kırmızı ışıktan geçti,...
Yaşam 01:05
Motosikletin içinden 1...
Yaşam 00:53
Avcılar'da geç kalınca kapıya...
Yaşam 01:39
Ankara'da zehirlenme: İki kişi...
Yaşam 01:17
Arazi anlaşmazlığı 9 cana mal...
Yaşam 01:08
Ankara dehşeti yaşamaya devam...
Yaşam 05:55
Diyarbakır Bismil Serçeler...
Yaşam 00:39
Diyarbakır'da arazi kavgası!
Yaşam 01:01
Arazi anlaşmazlığı sonucu...
Yaşam 02:34
Kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam 00:08
Dehşete düşüren kaza anı! At...

Kamp için geldikleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde halk plajında denize giren 2 sporcunun çantalarını çalan hırsızlık şüphelileri 2 saat içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşam Videoları

Olay, Atatürk caddesi üzerindeki halk plajında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den müsabaka ve kamp için Marmaris'e gelen voleybol kız takımı oyuncularından S.E ve N.C değerli eşyalarını bir çantaya koyup plaj şemsiyesinin altına bırakarak denize girdi. Denizden çıkınca çantalarını bulamayan sporcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri başlattıkları geniş çaplı araştırmada civar güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi 2 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden başka çalıntı eşyalar da çıktı

Asayiş Büro komiserlerinin ve polis memurlarının titizlikle yaptığı çalışmalar sonucunda şikayetin ardından yakalanan H.Y (25) ve Z.Ö (18) isimli şahısların üzerinden sporcular S.E. ve N.C.'ye ait telefonlar çıktı. Öte yandan aynı gün içerisinde başka hırsızlık olaylarında çalındığı belirlenen iki kişiye ait cep telefonları, cüzdanlar ve bir miktar nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına takıldı

Hırsızlık şüphelileri olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde şüpheliler H.Y. ve Z.Ö.'nün halk plajının karşı sokağına girerek, arka arkaya gittiği ve voleybolculara ait çantayı karıştırarak yürüdükleri görüldü.

SON DAKİKA