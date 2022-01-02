Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıt, ünlü profesörü şoke etti

Yaptığı sualtı dalışları ve açıklamalarıyla ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış sırasında denize poşetlenip atılmış bir şişenin içerisinden çıkan ve üzerinde saate benzeyen sembol ile yazıların bulunduğu kağıt parçasını görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, "Bu büyü mü, bilen varsa yazsın" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte, Yavuzözcan Parkı’ndaki Kadın yarığı açığında dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, dalış esnasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu neye uğradığını şaşırdı. Üzerinde saate benzer bir sembol ve yazıların bulunan kağıdı kayda alan Gökoğlu, o anları sualtı kamerasıyla kayda aldı.