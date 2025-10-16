PODCAST CANLI YAYIN
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliği çalışanı şahsın teknesinin denizde boş halde bulunması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun teknede olduğunun bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle