Haberler Yaşam Videoları Denizde çıkan hortumlar paniğe yol açtı

Denizde çıkan hortumlar paniğe yol açtı

Denizde çıkan hortumlar paniğe yol açtı
14.12.2021 16:45

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:19
Aşı karşıtlığıyla bilinen...
Ana Sayfa 00:14
Haiti'de akaryakıt tankeri...
Ana Sayfa 00:52
Facianın eşiğinden dönüldü!...
Ana Sayfa 00:59
Fabrikadan sızan beyaz madde...
Ana Sayfa 04:25
Asgari ücret bunları da...
Ana Sayfa 01:25
Acı son! Ünlü oyuncunun oğlu...
Ana Sayfa 05:02
Yabancı istihbarat güçlerinin...
Ana Sayfa 00:37
150 metre yükseklikten düşen...
Ana Sayfa 05:00
FETÖ-PKK işbirliği ile...
Ana Sayfa 01:25
Yeliz Yeşilmen zevkten 4 köşe!...
Ana Sayfa 01:00
Cinayet gibi kaza, genç çift...
Ana Sayfa 03:04
Esnaf derslerini vermişti sıra...

Antalya ‘da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşatırken, çevredekiler korku anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Olay, Kemer ilçesinde saat 15.00 civarlarında deniz açıklarında meydana geldi. Deniz üstünde beliren iki hortum yaklaşık dakika boyunca sürdü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında hortumlardan biri yok olurken, diğeri de bir kaç dakika sonra kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumları gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarıldı. Tahtalı Dağı’nın zirvesindeki tatilciler ise doğa olayını 2365 metre yükseklikte izledi

Yaşam Videoları
SON DAKİKA