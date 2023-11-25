PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 10:19 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 10:34

DENİZDE CAN PAZARI! Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdaki yolcu denize düştü! O anlar kamerada!

İstanbul Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

KADIKÖY-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Çökertildi! Adana'da Elektronik Eşya Dolandırıcılığına Büyük Darbe: 2 Milyon TL'lik 'Oltalama' Operasyonu!
25.11.2023Cumartesi
Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal edildi!
25.11.2023Cumartesi
Konya'da mobilya fabrikasında yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
24.11.2023Cuma
Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesinin boğazını keserek öldürdü
24.11.2023Cuma
Hem yaraladı hem görüntüledi: Çökertilen "YOLYEMEZLER" suç örgütünün karıştıkları olaylar ortaya çıktı
24.11.2023Cuma
Bunlar da Var
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı 00:45
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!
25.11.2023Cumartesi
HAİN PUSU KAMERADA! Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! 00:24
Spor Kulübü Başkanının öldürülme anı görüntüleri kamerada!
25.11.2023Cumartesi
Mersin Erdemli’de feci trafik kazası: Can yakan kaza anı görüntüsü kamerada! Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi 00:48
Feci görüntü: Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi
25.11.2023Cumartesi
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 24 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (24 Kasım 2023)
25.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA