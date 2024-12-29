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Denizde arama yapan ekipler bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
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Denizde arama yapan ekipler bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 21:16

Antalya’da falezlerden aracı ile birlikte denize düşen Engin Ş’yi arama çalışmaları sırasında ekipler deniz yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede denizde cansız bedeni bulunan şahsın Kayhan Açar olduğu öğrenildi. Olay saat 17.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesinde bulunan falezlerde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden araç ile birlikte denize düşen Engin Ş.’yi arama çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin kıyafetleri ile hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından sudan çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Yat Limanı’nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın üzerinden Kayhan Açar (54) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Kayhan Acar’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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