Haberler Yaşam Videoları Denetim için gittiği inşaattan numune alırken 8 metreden düşüp, yaralandı

Denetim için gittiği inşaattan numune alırken 8 metreden düşüp, yaralandı

Denetim için gittiği inşaattan numune alırken 8 metreden düşüp, yaralandı
30.12.2022 22:52

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:45
Sakarya'da iş yerine silahlı...
Yaşam 00:50
Denizi kirleten gemiye tarihi...
Yaşam 02:53
Aydın’daki patlama sonrası...
Yaşam 01:14
Balıkesir'de jandarmadan...
Yaşam 04:06
Eniştesine kızıp, kız...
Yaşam 00:59
Aydın'da 7 kişinin yaşamını...
Yaşam 01:28
Yırtık paraları görenler...
Yaşam 02:53
Cezaevinden yeni çıkan adam...
Yaşam 00:28
Canını hiçe saydı metrelerce...
Yaşam 02:40
Soğuk havaya aldırış etmeden...
Yaşam 01:37
Yaşanan feci kaza sonucu 4...
Yaşam 01:37
Kırklareli’nde feci kaza da...

Siirt'te, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne ait inşaatta numune alırken dengesini kaybederek 8 metreden asansör boşluğuna düşen yapı denetim çalışanı M.U.K. (29), yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne ait inşaatta meydana geldi. Yapı denetim laboratuvarında çalışan M.U.K., inşaattan numune alırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan M.U.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.U.K.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA