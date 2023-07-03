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Dehşet anları kamerada: Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü

Dehşet anları kamerada: Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü
03.07.2023 10:18

OTOMATİK OYNAT

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Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde ilerleyen cip sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı. Havada defalarca dönen araç, boğaza uçmaktan levhaya çarparak kurtuldu. Sürücünün burnu bile kanamadan kurtulduğu feci kaza kameralara anbean yansırken, ortalık savaş alanına döndü. Olay, dün saat 05.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda süratli şekilde seyreden 34 CRG 465 plakalı cipin sürücüsü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı. Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak boğaza uçmaktan son anda kurtuldu. Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı.

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