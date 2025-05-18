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Dehşet anı kamerada: Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi! 1 ölü
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Dehşet anı kamerada: Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi! 1 ölü

Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:12:27

Afyonkarahisar Emirdağ’da meydana gelen kazada, 75 yaşındaki sürücü İlyas Tunçbilek'in kontrolünü kaybettiği otomobil refüje savrularak ölümle sonuçlanan bir kazaya neden oldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Savrularak refüje giren otomobilin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında, Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki İlyas Tunçbilek'in kullandığı 59 RK 802 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunçbilek'in aracı, yol kenarındaki refüje girerek ağır hasar aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, yaşanan feci kaza, arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, savrulan aracın refüje çarptığı ve kamera kaydını alan araçtakilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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