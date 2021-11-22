Definecilerin mağara hayatı pes dedirtti

UNESCO’ya aday tarihi kent İznik definecilerin gözdesi haline geldi. Neredeyse her gün bir tarihi eserin çıktığı ilçeyi talan eden defineciler mağaralarıda yaşam alanları olarak dizayn etmeye başladı. Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar pes artık dedi. Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından kötebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi. 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı Bursa’nın İznik ilçesi definecilerin hedefi haline geldi. İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı.