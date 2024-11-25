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D100 karayolunda feci kaza: 1 ölü
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D100 karayolunda feci kaza: 1 ölü

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 22:00

Düzce'de, D-100 Karayolu üzerindeki Küçük Melen Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Samet Eker’e çarptı. Kaza sonucunda Eker hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Melenpark istikametine geçmeye çalışan Eker, Ö.E. yönetimindeki 81 ACE 526 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Ö.E., hemen aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Eker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Eker’in cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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