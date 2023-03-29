RAMAZAN İMSAKİYE
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D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı

D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı
29.03.2023 12:19

OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. D-100 karayolu Akova Mahallesi mevkiinde R.P. idaresindeki 35 AUC 809 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 54 AAS 901 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü R.P. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ile ilgili inceleme başlatıldı.

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