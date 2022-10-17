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D-100 Kara Yolu’nda 2 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

D-100 Kara Yolu’nda 2 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
17.10.2022 09:15

OTOMATİK OYNAT

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Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada takla atan ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, D-100 Kara Yolu, Sefaköy Kavşağı, Ankara istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Aydın Recep Taşkın yönetimindeki 34 BN 0802 hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle, 07 APV 820 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan sürücü Aydın Recep Taşkın’ı çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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