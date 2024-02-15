Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, İstanbul sanayisinin yenilenmesi ve modernize edilmesi yönünde büyük bir adım atacağını duyurdu. Şehir merkezlerinde kalan ve düzensiz dağılım gösteren işletmelerin yol açtığı trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve afet riskleri gibi sorunlar ele alınacak. Bu proje ile 800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisi, daha düzenli, verimli ve çevre dostu bir yapıya kavuşturulacak. Kurum'un bu yenilikçi yaklaşımı, İstanbul'un sanayi potansiyelini güçlendirirken, şehrin yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor.