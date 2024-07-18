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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:10

Çorum’un Alaca ilçesinde yolda karşılaşan husumetli aileler tekrar kavga etti: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde, önceki gün alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga tekrar alevlenince bu kez de 3 kişi yaralandı. Olay, önceki gün Günhan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilmişti. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ile Abdülbaki D. ve Hüseyin D. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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