Çorum'un Alaca İlçesi'nde, yatılı kuran kursu deposuna giren yılan belediye ekipleri tarafından yakalandı. İlçeye bağlı Denizhan mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yatılı kuran kursu deposuna giren yılan kurs görevlileri tarafından fark edildi. Görevliler İlçe belediyesini arayarak yardım istediler. Kurs binasına gelen itfaiye ekipleri kısa sürede depoda bulunan yılanı yakaladılar. Depodan alınan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan itfaiye görevlileri tarafından doğal yaşam alına bırakıldı.