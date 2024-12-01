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Çorum'da zincirleme trafik kazası: Tokat Belediye Başkanı yaralandı
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Çorum'da zincirleme trafik kazası: Tokat Belediye Başkanı yaralandı

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 19:08

Çorum’un Sungurlu ilçesi Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde bir tır, makam aracı, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile şoförü yaralandı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ve makam aracı şoförü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ulaştı. İlk belirlemelere göre kazada toplam 5 kişi yaralandı. Diğer yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Başkan Yazıcıoğlu ve şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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