PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Çorum'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 22:56

Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmancık ilçesi D-100 karayolu emniyet kavşağında meydana geldi. 34 MGA 295, 34 TY 2640, 34 FYY 810 ve 91 AB 479 plakalı araçlar kavşakta takip mesafesini koruyamayarak çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İran uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan D-100 karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Arnavutköy'deki 4 aracın karıştığı kaza anı kamerada!
30.03.2025Pazar
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
30.03.2025Pazar
Artvin'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
30.03.2025Pazar
Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü! 1 kişi ağır yaralandı
30.03.2025Pazar
Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
30.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Sarıkamış’ta feci kaza: 2 ölü 5 yaralı! 01:14
Sarıkamış'ta feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!
29.03.2025Cumartesi
SON DAKİKA | Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında bir kişi intihar etti! | VİDEO 00:16
SON DAKİKA | Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında bir kişi intihar etti!
30.03.2025Pazar
Tayland’da deprem anı kamerada: Gökdelendeki havuz taştı korku dolu anlar! 01:01
Tayland’da deprem anı kamerada
29.03.2025Cumartesi
Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor! Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarına beddua etti 00:40
Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor!
30.03.2025Pazar
CANLI YAYIN