Çorum’da trafik kazası: 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.B.'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü A.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.