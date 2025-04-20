Çorum’da takla atan otomobil tarlaya uçtu: 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 20:32:56

Çorum'un Alaca ilçesi Zile-Alaca karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, İbrahim G. (40) yönetimindeki 34 CUE 374 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazanın ardından araçta bulunan Fatma G. (39), Mimar G. (34) ve Y.G. (11) ile birlikte sürücü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı