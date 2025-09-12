PODCAST CANLI YAYIN

Çorum’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi tüfekle vuruldu

Çorum’da araçla caddeye gelen saldırgan, tüfekle ateş açarak 50 yaşındaki E.Y.’yi bacaklarından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, 50 yaşındaki E.Y. tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi araçla Emek Caddesi'ne gelerek E.Y.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan E.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri cadde üzerinde inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

