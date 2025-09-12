Çorum’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi tüfekle vuruldu

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, 50 yaşındaki E.Y. tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi araçla Emek Caddesi'ne gelerek E.Y.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan E.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri cadde üzerinde inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.