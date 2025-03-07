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Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı! Saldırgan yakalandı
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Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı! Saldırgan yakalandı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 18:00

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan H.C.S. polis tarafından yakalandı.

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.'nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde, H.C.S., 24 saat geçmeden yakayı ele vererek gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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