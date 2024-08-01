SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Çorum'da parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Çorum'da parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:24   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:24

ÇORUM’da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı. Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

SIRADAKİ VİDEO
Avcılar'da sopalı yumruklu trafik kavgası kamerada
01.08.2024Perşembe
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı
31.07.2024Çarşamba
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
31.07.2024Çarşamba
Burdur'da iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı
31.07.2024Çarşamba
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
31.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Reyhanlı’da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü! 00:25
Barışma buluşmasında kurşun yağdı: 3 ölü
31.07.2024Çarşamba
İsmail Haniye İran’ın göbeğinde şehit oldu! Tahran’da ’siyonist’ suikast: Hamas ’intikam’ dedi İsrail’i işaret etti 01:45
Hamas lideri Haniye şehit oldu!
31.07.2024Çarşamba
Antalya Manvgat’ta feci kaza! Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: Tur midibüsündeki kadın rehber öldü! 03:50
Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı!
31.07.2024Çarşamba
Bakırköy’de silahı saldırı: Kennedy Caddesi’ndeki silahlı saldırı anı kamerada! 00:36
Bakırköy'ün Kennedy Caddesi'nde kurşun yağmuru! O anlar kamerada!
31.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA