Çorum’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:37:41

Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Konaklı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.A. yönetimindeki 38 AC 682 plakalı otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü . Kazada sürücü E.A. (36) ile eşi G.A. (31) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kazada hurdaya dönen otomobili çekici yardımıyla otoparka taşıdı . Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.