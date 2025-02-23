SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Çorum'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 20:40

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolu Gafurlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. (24) idaresindeki 06 CCU 603 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Seyir halindeki otomobil motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı
23.02.2025Pazar
Muğla'da araç yangınında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
23.02.2025Pazar
TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç kaza yaptı! 2 yaralı
23.02.2025Pazar
Giresun'da başına tahta parçası düşen işçi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
23.02.2025Pazar
Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23.02.2025Pazar
Bunlar da Var
İzmir’de vahşet! Cinayet anını kaydedip annesine gönderdi 01:40
İzmir'de vahşet
22.02.2025Cumartesi
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı | VİDEO 01:04
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı
22.02.2025Cumartesi
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! 00:33
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!
22.02.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde yeni parti üyelerine rozetlerini taktı 03:42
Başkan Erdoğan yeni parti üyelerine rozetlerini taktı
23.02.2025Pazar
CANLI YAYIN