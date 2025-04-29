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Çorum’da okul servisi apartman balkonuna çarptı: 2 öğrenci yaralandı!
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Çorum’da okul servisi apartman balkonuna çarptı: 2 öğrenci yaralandı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 19:04:26

Gülabibey Mahallesi’nde kontrolden çıkan okul servisi, bir apartmanın birinci kat balkonuna çarptı. Kazada 2 lise öğrencisi hafif yaralandı.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta , saat 16.30 sıralarında, 19 S 0194 plakalı okul servisi , sürücüsü Ş.K. 'nin kontrolünden çıkarak, 1. Cadde'deki apartmanın yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı .

Servisin camları ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada, minibüste bulunan lise öğrencileri S.E.Ö. (17) ve M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri , yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedbir amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı .

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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