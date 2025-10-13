PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da iki sokak kesişiminde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

SOKAK KESİŞİMİNDE KAZA
Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatal Havuz 26. Sokak ile Çatal Havuz 21. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Cem E. yönetimindeki 19 AES 883 plakalı motosiklet ile Ömer Ç. idaresindeki 19 ACC 070 plakalı otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULARAK YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

