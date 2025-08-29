PODCAST CANLI YAYIN

Çorum’da motosiklet refüje çarptı: Sürücü metrelerce sürüklendi

Çorum’un Alaca ilçesinde refüje çarpan motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklenerek yaralandı.

KAZA REFÜJDE MEYDANA GELDİ
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki sürücü yaralandı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yozgat-Alaca karayolu Sincan Köyü mevkiinde, Alaca istikametinde ilerleyen Yafes M. (30) yönetimindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklendi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı sürücü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle