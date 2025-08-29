Çorum’da motosiklet refüje çarptı: Sürücü metrelerce sürüklendi

KAZA REFÜJDE MEYDANA GELDİ

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki sürücü yaralandı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yozgat-Alaca karayolu Sincan Köyü mevkiinde, Alaca istikametinde ilerleyen Yafes M. (30) yönetimindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklendi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı sürücü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.