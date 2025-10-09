PODCAST
Çorum'da minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 01:33
Çorum’un Alaca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün yaya olarak kaçtığı hafif ticari aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
