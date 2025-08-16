PODCAST CANLI YAYIN

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum-Samsun karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ağaçlık alanda durabildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI
Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolu mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sabri Ö. yönetimindeki 19 ABT 578 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana girerek durdu.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sabri Ö. ile araçtaki yolcu Erol Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

