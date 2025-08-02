Çorum'da kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

KIRMIZI IŞIK DİNLEMEDİ, 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HAYATTAN KOPARDI

Kaza, Çorum'un İnönü Caddesi üzerinde Galericiler Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki 06 NS 833 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden gelen M.M.C. (16) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

YOLA SAVRULAN GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU KRİTİK

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.