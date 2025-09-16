Çorum’da kamyon tıra arkadan çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolunda yaşandı. Ali Baki F. yönetimindeki 05 ACT 172 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Adem Ç.'nin kullandığı 19 ER 72 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü kabin kısmında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.