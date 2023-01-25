Haberler Yaşam Videoları Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi
25.01.2023 18:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:30
Sokak ortasında eşini vurdu! O...
Yaşam 02:09
Malatya'da halk otobüsü, baraj...
Yaşam 01:57
İstanbul Bayrampaşa'da...
Yaşam 00:26
Meteoroloji uyardı! Yağmur...
Yaşam 03:11
Bahçelievler’de silahlı kavga!
Yaşam 02:24
Tartıştığı arkadaşını sokak...
Yaşam 01:03
Bursa'da motosiklet...
Yaşam 00:17
Diyarbakır'da feci kaza! 1...
Yaşam 01:45
Siirt’teki 350 metre...
Yaşam 01:36
Husumetli'ler arasında bıçaklı...
Yaşam 02:01
Dükkanında yalnız yaşayan 71...
Yaşam 00:27
Çocukluk arkadaşının boğazını...

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin 'kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele' çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde 3 kişinin tarihi değeri bulunan eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahısları bir süre takip ettikten sonra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, şüphelilerin üstlerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 42 adet sikke, 2 adet yüzük, 2 adet kolye ucu, 2 adet metal nesne, 1 adet figür başı, 1 adet aslan figürü ele geçirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA