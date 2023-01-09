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Çorum'da her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever, bir kez daha orta çıktı

Çorum'da her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever, bir kez daha orta çıktı
09.01.2023 18:05

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever, bir kez daha orta çıktı. Bu sefer 10 mahalle bakkalına borcu olan 97 vatandaşın 85 bin lira tutarındaki borcunu ödedi.

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İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu. Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah hayırsever vatandaştan razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

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