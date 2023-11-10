Çorum'da FUHUŞ operasyonu!

Çorum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl genelinde Kamu sağlığı ve ahlakın korunması, Fuhuşun ve sağlıksız ortamlarda cinsel ilişkinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Ahlak Büro Amirliğinin ekiplerinin 01.07.2023-06.11.2023 tarihleri arasında yaptığı 3 aylık planlı ve projeli çalışmada sonucunda 10 şüpheli şahsın 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçunu işledikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen O.K. (73), A.A. (28), D.B. (45), H.Ç. (57), A.A. (45), Y.M. (69), Y.A. (51), İ.K. (35) ve E.O'yu (37) takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince farklı adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, A.A. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar A.A, H.Ç. ve E.O. adli kontrol şartıyla, Y.A, Y.M. ve İ.K. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.