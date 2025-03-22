Çorum’da damat dehşeti: Altın için cinayet ve kundaklama yaptı!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 17:45

Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde, 12 Mart Çarşamba akşamı yaşanan olay, tüyler ürpertti. Teravih namazından dönen 80 yaşındaki Eşref Kış, evinden yükselen dumanları fark edince büyük bir panik yaşadı. Hemen içeri giren yaşlı adam, eşinin cansız bedeniyle karşılaşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Ayrıca yaşlı kadının cesedinin ateşe verildiği ve olayın ardından evin kısmen zarar gördüğü tespit edildi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ilk incelemelerde kadının kolundaki 3 altın bilezik ve bir kese içerisindeki ziynet eşyalarının çalındığını ortaya çıkardı.

CİNAYETİN FAİLİ DAMAT ÇIKTI

Kargı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Jandarma Asayiş, JASAT ve İstihbarat timleri teknik takip çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, cinayetin failinin Hatice Kış'ın kızının imam nikahlı eşi M.A. olduğu belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Cinayeti işledikten sonra çaldığı altınları toprağa gömdüğünü açıklayan zanlı, altınların yerini jandarma ekiplerine gösterdi. M.A., "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

KÖYDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Olay, köy halkında derin bir üzüntüye yol açtı. Komşuları, Hatice Kış'ın iyi kalpli ve sevilen bir insan olduğunu ifade ederek yaşanan vahşete inanamadıklarını dile getirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili detaylı soruşturması devam ediyor.