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Çorum'da bir otomobil kontrolden cıktı ve ortalığı savaş alanına çevirdi

Çorum'da bir otomobil kontrolden cıktı ve ortalığı savaş alanına çevirdi
07.03.2022 15:41

OTOMATİK OYNAT

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Çorum'da bir otomobilin kontrolden çıkması neticesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki 5 araç zarar gördü. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.Ç.(43) idaresindeki 19 ABR 737 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cadde üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü ile birlikte otomobilde bulunan L.A.(31) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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