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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 14:01 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 14:06

Çorum'da bir haftadır haber alınamayan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan üniversite öğrencisi Serdar Cihan'ın cesedi Değirmenönü köyü kırsalında bulundu. Alaca ilçesinde ikamet ettiği evden 21 Aralık günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serdar Cihan(36) adlı üniversite öğrencisi için Polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Bir haftadır kayıp olan Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil servis merkezini arayarak yardım istemiş, yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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