Çorum’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10.05.2025 00:12:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 00:15:53

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde, M.C.E. (23) ile E.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki şahıs da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.