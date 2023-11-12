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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 10:38 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 11:02

Çorum'da baba-oğlun kavgasını ayırmaya çalışan 3 şahıs bıçaklanarak yaralandı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve oğlu A.E. sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için sokak üzerine gelen S.Ö., O.C. ve V.A., baba ve oğlunun bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, bıçaklama olayını gerçekleştiren baba-oğul polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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