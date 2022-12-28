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Çorum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Çorum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
28.12.2022 17:48

OTOMATİK OYNAT

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Olay Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine gruplar ellerindeki bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırarak yaraladılar. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan aynı tarafta olan 4 kişi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü karşısında bulunurken, kavgaya karışan diğer gruptan 2 kişi ise olayın gerçekleştiği Ömür 1. sokak üzerinde bulundu.

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