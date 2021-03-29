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Çorum'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Çorum'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
29.03.2021 01:12
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"Çimen yedim dereden su içtim"

Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3’ü sağlık görevlisi  7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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