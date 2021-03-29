Çorum'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.